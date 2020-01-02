Altın fiyatları - Son Dakika
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Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.940,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 291,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.940,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, salı günkü kapanış ve bugünkü açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 291,00 291,20 291,20 291,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.918,00 1.939,00 1.919,00 1.940,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 265,50 269,50 265,50 269,50
Lira(Tam) Ziynet 1.874,00 1894,00 1.875,00 1.895,00
Yarım Ziynet 937,00 947,00 938,00 948,00
Çeyrek Ziynet 469,00 474,00 469,00 474,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:38 Kaynak: AA
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