Altın fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.954,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.954,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 292,30 292,50 293,30 293,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.927,00 1.948,00 1.933,00 1.954,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 266,50 270,50 267,50 271,50
Lira(Tam) Ziynet 1.883,00 1.913,00 1.889,00 1.909,00
Yarım Ziynet 941,00 951,00 945,00 955,00
Çeyrek Ziynet 471,00 476,00 472,00 477,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

HDP'li Kubilay, Gelecek Partisi'ne tepki gösterdi
Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı 4 sayfalık mektubun içeriğini açıkladı Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın İstanbul'da tatil trafiği başladı! Yoğunluk yüzde 70'e ulaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 19:00:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]