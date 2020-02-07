Altın fiyatları - Son Dakika
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Altın fiyatları

11 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.007,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 301,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.007,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 301,00301,20301,30301,50
Cumhuriyet Ata Lira 1.984,002.005,001.986,002.007,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 274,50278,50274,80278,80
Lira(Tam) Ziynet 1.939,001.959,001.940,001.960,00
Yarım Ziynet 969,00979,00970,00980,00
Çeyrek Ziynet 485,00490,00486,00491,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:36 Kaynak: AA
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