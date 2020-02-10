Altın fiyatları - Son Dakika
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Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.019,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 303,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.019,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 302,20 302,40 303,20 303,40
Cumhuriyet Ata Lira 1.992,00 2.013,00 1.998,00 2.019,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 276,00 280,00 276,50 280,50
Lira(Tam) Ziynet 1.946,00 1.966,00 1.953,00 1.973,00
Yarım Ziynet 973,00 983,00 976,00 986,00
Çeyrek Ziynet 487,00 492,00 488,00 493,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 12:42 Kaynak: AA
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