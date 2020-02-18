Altın fiyatları - Son Dakika
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Altın fiyatları

7 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.064,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 310,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.064,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 307,60 307,80 310,00 310,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.027,00 2.048,00 2.043,00 2.064,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 280,50 284,50 283,00 287,00
Lira(Tam) Ziynet 1.981,00 2.001,00 1.997,00 2.017,00
Yarım Ziynet 991,00 1001,00 998,00 1008,00
Çeyrek Ziynet 495,00 500,00 499,00 504,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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