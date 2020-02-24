Altın fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları

10 dakika önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.217,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 333,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.217,00 lira oldu.


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


CUMA PAZARTESİ
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 323,80 324,00 333,30 333,50
Cumhuriyet Ata Lira 2.134,00 2.155,00 2.196,00 2.217,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 295,30 299,30 304,00 308,00
Lira(Tam) Ziynet 2.085,00 2.105,00 2.146,00 2.166,00
Yarım Ziynet 1.043,00 1.053,00 1.073,00 1.083,00
Çeyrek Ziynet 521,00 526,00 537,00 542,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
İran'dan İstanbul'a inen son uçakla beraber Türkiye'ye yapılan uçak seferleri durduruldu Altın haftaya rekorla başladı! İşte güncel fiyatlar Anadolujet yolcularını 21 ülkeye 1 dolara uçuracak

Son Dakika Haberleri
12:10 Nilüfer'de Caz Tatili dolu dizgin sürüyor
11:46 Ece Erken, evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığını itiraf etti
11:41 Yoğun tempoya alışveriş molası!
11:41 Şilan Makal: Gelen projelere sıcak bakmıyorum
11:25 Banu Noyan ve reklamcı Ata Çağlayan boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 12:48:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]