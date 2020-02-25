Altın fiyatları - Son Dakika
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Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.172,00 lira oldu.

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İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 326,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.172,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 332,00 332,20 326,40 326,60
Cumhuriyet Ata Lira 2.188,00 2.209,00 2.151,00 2.172,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 303,00 307,00 298,00 302,00
Lira(Tam) Ziynet 2.138,00 2.158,00 2.102,00 2.122,00
Yarım Ziynet 1.069,00 1.079,00 1.051,00 1.061,00
Çeyrek Ziynet 535,00 540,00 526,00 531,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:46 Kaynak: AA
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