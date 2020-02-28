Altın fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.183,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 328,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.183,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 327,80 328,00 328,00 328,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.160,00 2.181,00 2.162,00 2.183,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 299,00 303,00 299,00 303,00
Lira(Tam) Ziynet 2.111,00 2.131,00 2.112,00 2.132,00
Yarım Ziynet 1.056,00 1.066,00 1.056,00 1.066,00
Çeyrek Ziynet 528,00 533,00 528,00 533,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Avrupa'ya göç etmek isteyen Suriyeli mülteciler, İstanbul'dan Edirne'ye yola çıktı Provokatif 'şehit' paylaşımlarına soruşturma Sınıra gitmek isteyen mülteciler, otobüse binerken birbirlerini ezdiler

Son Dakika Haberleri
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti
16:12 Helen Mirren'a Onursal Altın Ayı ödülü
15:42 Demet Akalın'dan flaş mülteci yorumu!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 18:56:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]