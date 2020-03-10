Altın fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.175,00 lira oldu.

Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 327,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.175,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 327,80 328,00 326,80 327,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.160,00 2.181,00 2.154,00 2.175,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 299,00 303,00 298,00 302,00
Lira(Tam) Ziynet 2.111,00 2.131,00 2.105,00 2.125,00
Yarım Ziynet 1.056,00 1.066,00 1.052,00 1.062,00
Çeyrek Ziynet 528,00 533,00 526,00 531,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 12:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim

Son Dakika Haberleri
18:34 Kayseri'de 15 belediye toplu iş sözleşmesi imzaladı
18:11 2020 yılı için asgari fitre miktarı belli oldu
18:01 5. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını açtı
17:50 Petrol krizi sonrası Trump'tan FED'e faiz çağrısı: Rakip ülkelerin seviyelerine indirilmeli
17:45 Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! Benzin ve motorinde tarihi indirim

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 18:57:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]