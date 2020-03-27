İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 336,90 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.240,00 lira oldu.

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