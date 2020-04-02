İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 341,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.270,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|341,00
|341,20
|341,30
|341,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.247,00
|2.268,00
|2.249,00
|2.270,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|311,00
|315,00
|311,30
|315,30
|Lira(Tam) Ziynet
|2.196,00
|2.216,00
|2.198,00
|2.218,00
|Yarım Ziynet
|1.098,00
|1.108,00
|1.099,00
|1.109,00
|Çeyrek Ziynet
|549,00
|554,00
|550,00
|555,00