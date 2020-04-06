İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 356,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.368,00 lira oldu.
Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|347,70
|347,90
|356,20
|356,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.291,00
|2.312,00
|2.347,00
|2.368,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|317,00
|321,00
|325,00
|329,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.239,00
|2.259,00
|2.294,00
|2.314,00
|Yarım Ziynet
|1.120,00
|1.130,00
|1.147,00
|1.157,00
|Çeyrek Ziynet
|560,00
|565,00
|573,00
|578,00