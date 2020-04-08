İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 360,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.394,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|357,60
|357,80
|360,00
|360,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.357,00
|2.378,00
|2.373,00
|2.394,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|326,00
|330,00
|328,00
|333,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.303,00
|2.323,00
|2.319,00
|2.339,00
|Yarım Ziynet
|1.151,00
|1.161,00
|1.160,00
|1.170,00
|Çeyrek Ziynet
|576,00
|581,00
|580,00
|585,00