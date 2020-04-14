Altın fiyatları - Son Dakika
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Altın fiyatları

13 dakika önce

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.492,00 lira oldu.

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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.492,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 369,80 370,00 375,00 375,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.437,00 2.458,00 2.471,00 2.492,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 337,00 341,00 342,00 346,00
Lira(Tam) Ziynet 2.382,00 2.402,00 2.415,00 2.435,00
Yarım Ziynet 1.191,00 1.201,00 1.208,00 1.218,00
Çeyrek Ziynet 595,00 600,00 604,00 609,00

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:48 Kaynak: AA

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