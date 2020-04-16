İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.551,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|381,80
|382,00
|383,80
|384,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.516,00
|2.537,00
|2.530,00
|2.551,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|348,50
|352,50
|350,00
|354,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.459,00
|2.479,00
|2.472,00
|2.492,00
|Yarım Ziynet
|1.230,00
|1.240,00
|1.236,00
|1.246,00
|Çeyrek Ziynet
|615,00
|620,00
|618,00
|623,00