İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.519,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|386,00
|386,20
|379,00
|379,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.544,00
|2.565,00
|2.498,00
|2.519,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|352,00
|356,00
|346,00
|350,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.486,00
|2.506,00
|2.441,00
|2.461,00
|Yarım Ziynet
|1.243,00
|1.253,00
|1.220,00
|1.230,00
|Çeyrek Ziynet
|622,00
|627,00
|610,00
|615,00