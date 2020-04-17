Altın fiyatları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Altın fiyatları

6 saat önce

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.519,00 lira oldu.

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İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.519,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 386,00

386,20

379,00379,20
Cumhuriyet Ata Lira 2.544,00

2.565,00

2.498,002.519,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 352,00

356,00

346,00350,00
Lira(Tam) Ziynet 2.486,00

2.506,00

2.441,002.461,00
Yarım Ziynet 1.243,00

1.253,00

1.220,001.230,00
Çeyrek Ziynet 622,00

627,00

610,00615,00

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:54 Kaynak: AA

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