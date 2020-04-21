İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 375,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.494,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|376,40
|376,60
|375,30
|375,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.480,00
|2.501,00
|2.473,00
|2.494,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|343,00
|347,00
|342,00
|346,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.424,00
|2.444,00
|2.417,00
|2.437,00
|Yarım Ziynet
|1.212,00
|1.222,00
|1.209,00
|1.219,00
|Çeyrek Ziynet
|606,00
|611,00
|604,00
|609,00