Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu.

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu. Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 382,00 382,20 385,80 386,00 Cumhuriyet Ata Lira 2.517,00 2.538,00 2.542,00 2.563,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 348,40 352,40 352,00 356,00 Lira(Tam) Ziynet 2.460,00 2.480,00 2.485,00 2.505,00 Yarım Ziynet 1.230,00 1.240,00 1.242,00 1.252,00 Çeyrek Ziynet 615,00 620,00 621,00 626,00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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