Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu.

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.563,00 lira oldu.

Altın türlerinin, perşembe günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: PERŞEMBE PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 382,80 383,00 385,80 386,00 Cumhuriyet Ata Lira 2.523,00 2.544,00 2.542,00 2.563,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 349,00 353,00 352,00 356,00 Lira(Tam) Ziynet 2.465,00 2.485,00 2.485,00 2.505,00 Yarım Ziynet 1.233,00 1.243,00 1.242,00 1.252,00 Çeyrek Ziynet 616,00 621,00 621,00 626,00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı

Son Dakika: Otogaza 25 kuruş, motorine 16 kuruş, benzine ise 7 kuruş zam geldi

Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu

Binlerce çalışanın dört gözle beklediği kısa çalışma ödemeleri yarın başlıyor

Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor

Polonya, Rus gazına olan bağlılığını azaltacak Baltık boru hattı projesi için İtalyan şirketle anlaşma imzaladı

Haftanın ilk gününde yükselişini sürdüren gram altın, 386 liradan işlem görüyor

İBB'den askıda fatura uygulaması! İhtiyaç sahiplerinin faturasını hayırseverler ödeyecek

Mayıs ayında kiralara en fazla %12,66 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı

Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu

Koronavirüsün etkisiyle Nisan ayında dış ticaret açığı 3,97 milyar dolar oldu

Hazine 8 milyar 834 milyon lira borçlandı

Altının kilogramı 385 bin 300 liraya yükseldi

Türkiye, 8 ayda 1 milyar 844 milyon dolarlık fındık ihracatı yaptı

Nisan ayında en fazla ihracatı kimya sektörü yaptı