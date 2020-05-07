İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 394,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.619,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|391,00
|391,20
|394,30
|394,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.577,00
|2.598,00
|2.598,00
|2.619,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|356,00
|360,00
|359,60
|363,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.518,00
|2.538,00
|2.539,00
|2.559,00
|Yarım Ziynet
|1.259,00
|1.269,00
|1.270,00
|1.280,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|635,00
|640,00