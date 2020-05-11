İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 388,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.581,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|393,70
|393,90
|388,40
|388,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.594,00
|2.615,00
|2.560,00
|2.581,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|359,00
|363,00
|354,00
|358,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.535,00
|2.555,00
|2.501,00
|2.521,00
|Yarım Ziynet
|1.268,00
|1.278,00
|1.251,00
|1.261,00
|Çeyrek Ziynet
|634,00
|639,00
|625,00
|630,00