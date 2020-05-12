Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.561,00 lira oldu.

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 385,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.561,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 387,80 388,00 385,40 385,60 Cumhuriyet Ata Lira 2.556,00 2.577,00 2.540,00 2.561,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 354,60 360,60 352,00 356,00 Lira(Tam) Ziynet 2.497,00 2.517,00 2.482,00 1.502,00 Yarım Ziynet 1.252,00 1.262,00 1.241,00 1.251,00 Çeyrek Ziynet 626,00 631,00 621,00 626,00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti

Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek

Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor

Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi

Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı

TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi

Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor

Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor

Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor

Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı

Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş

Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı

Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu