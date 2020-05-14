İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 384,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.555,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|383,50
|383,70
|384,50
|384,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.527,00
|2.548,00
|2.534,00
|2.555,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|350,00
|354,00
|351,00
|355,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.470,00
|2.490,00
|2.476,00
|2.496,00
|Yarım Ziynet
|1.235,00
|1.245,00
|1.238,00
|1.248,00
|Çeyrek Ziynet
|617,00
|622,00
|619,00
|624,00