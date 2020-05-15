İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 386,60 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.567,00 lira oldu.
Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|387,30
|387,50
|386,40
|386,60
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.552,00
|2.573,00
|2.546,00
|2.567,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|353,20
|357,20
|352,50
|356,60
|Lira(Tam) Ziynet
|2.494,00
|2.514,00
|2.488,00
|2.508,00
|Yarım Ziynet
|1.247,00
|1.257,00
|1.244,00
|1.254,00
|Çeyrek Ziynet
|624,00
|629,00
|622,00
|627,00