Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.469,00 lira oldu.

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 371,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.469,00 lira oldu.

Altın türlerinin, cuma günkü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: CUMA ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 380,00 380,20 371,50 371,70 Cumhuriyet Ata Lira 2.505,00 2.526,00 2.448,00 2.469,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 346,50 350,70 339,00 343,00 Lira(Tam) Ziynet 2.447,00 2.467,00 2.392,00 2.412,00 Yarım Ziynet 1.224,00 1.234,00 1.196,00 1.206,00 Çeyrek Ziynet 612,00 617,00 598,00 603,00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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