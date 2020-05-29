Altın fiyatları

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.514,00 lira oldu.

İstanbul'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 378,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.514,00 lira oldu.

Altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,40 377,60 378,30 378,50 Cumhuriyet Ata Lira 2.487,00 2.508,00 2.493,00 2.514,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 345,00 349,00 Lira(Tam) Ziynet 2.430,00 2.450,00 2.436,00 2.456,00 Yarım Ziynet 1.215,00 1.225,00 1.218,00 1.228,00 Çeyrek Ziynet 608,00 613,00 609,00 614,00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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