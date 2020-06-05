Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 372,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.473,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 372,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.473,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 370,10 370,30 372,00 372,20 Cumhuriyet Ata Lira 2.439,00 2.460,00 2.452,00 2.473,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 337,50 341,50 339,00 343,00 Lira(Tam) Ziynet 2.383,00 2.403,00 2.396,00 2.416,00 Yarım Ziynet 1.192,00 1.202,00 1.198,00 1.208,00 Çeyrek Ziynet 596,00 601,00 599,00 604,00

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak

Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı

Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı

Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor

18 yıl önce günlüğüne yazdığı hayalini gerçekleştirdi! Evinin bahçesinde kurduğu serada çiçekçilik yapıyor

Kadın iç giyim markası Victoria's Secret'ın İngiltere operasyonlarına kayyum atandı

Yaşlılık, malullük ve ölüm aylıkları en az 1500 TL olacak

Aracı kurum patronu Murat Güler ve şirketlerine borsada manipülasyon yaptığı gerekçesiyle işlem yasağı getirildi

İki kardeş hobi olarak başladıkları maket gemide ihracatçı oldu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı

Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu

Yükselişe geçen dolar 6,78'den işlem görüyor

Güne düşüşle başlayan gram altın 365 liradan işlem görüyor

Altının kilogramı 368 bin liraya geriledi

OPET, iflasının istendiğine yönelik iddiaları yalanladı