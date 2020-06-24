Altın fiyatları - Son Dakika

Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.603,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.603,00 lira oldu.

İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Ünlü şarkıcı Alişan kaza yaptı! Eşi ve çocuğunun da içinde olduğu araç takla attı


İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 389,00 389,20 391,80 392,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.564,00 2.585,00 2.582,00 2.603,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 355,00 359,00 357,00 361,00
Lira(Tam) Ziynet 2.505,00 2.525,00 2.523,00 2.543,00
Yarım Ziynet 1.253,00 1.263,00 1.262,00 1.272,00
Çeyrek Ziynet 627,00 632,00 631,00 636,00

Kapalıçarşı, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:43 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

18:37 Türkiye Finans'tan yüzde 0,74'ten başlayan faiz oranıyla üçlü kredi paketi 18:21 İran, tarihi rekor kıran doları düşürmek için faiz artırdı 17:55 Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi 17:39 Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi 17:11 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:26 Swissport, İngiltere'de 4 bin 500 kişiyi işten çıkaracak 15:37 Hindistan'ın geliştirdiği koronavirüs ilacı 71 dolardan satılacak 15:16 Danıştay'dan belediyelerin yardım kampanyası kararı: Yasak devam edecek 13:26 1 Temmuz'dan itibaren havalimanlarında koronavirüs test merkezleri açılacak 11:39 Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 390,6 liradan işlem görüyor 11:34 Bodrum'da fahiş fiyat sezonu açıldı! 1,5 porsiyon döner: 370 TL 10:57 Son dakika: Yeni Rekabet Kanunu ile Türkiye'ye daha çok uluslararası yatırımcı çekilecek 10:29 Tarlada 1 liradan satılan karpuz üreticinin yüzünü güldürdü 10:15 Vatandaşa tek tek soruldu! İşte Türk halkının en güvendiği bankalar 09:57 Asırlık zeytin ağaçlarının meyvesi, açık artırmayla satılacak
Şarkıcı Alişan, ailece ölümden döndükleri kazanın nedenini anlattı: Aracın aksı kopmuş
18:30
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'ın test sonucu negatif çıktı
18:07
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! İşte ilçe ilçe son durum
17:34
Polis memuru, serinlemek için girdiği çayda boğularak can verdi
17:32
Altının kilogramı 391 bin liraya yükseldi
17:17
CHP'den istifa eden Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, AK Parti'ye geçiyor
17:01
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
17:00
Somonun kilosu 5 lira düşerek 20 liraya geriledi
16:37
IMF Türkiye için yüzde 5 küçülme tahminini değiştirmedi
16:36
Ailesiyle ölümden dönen Alişan'dan ilk sözler: Verilmiş sadakamız varmış, ölümden döndük
16:18
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2020 18:55:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın fiyatları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]