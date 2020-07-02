Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.595,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 390,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.595,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|ÇARŞAMBA
|
|PERŞEMBE
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|389,40
|389,60
|390,50
|390,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.566,00
|2.587,00
|2.574,00
|2.595,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|355,00
|359,00
|356,00
|360,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.508,00
|2.528,00
|2.515,00
|2.535,00
|Yarım Ziynet
|1.254,00
|1.264,00
|1.258,00
|1.268,00
|Çeyrek Ziynet
|627,00
|632,00
|629,00
|634,00
Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 12:45 Kaynak: AA
Son Dakika 18:44 Nuri Alço, kendisinden 33 yaş küçük sevgilisi Burcu Sezginoğlu ile evlendi 18:33 Monaco'nun çağırdığı Onyekuru, Trabzonspor maçında oynayamayacak 18:08 Sağlık Bakanlığı, koronavirüs vakalarının bölgelere göre dağılımını paylaştı 17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:43 Kayıp olarak aranan zihinsel engelli kız, ormanlık alanda baygın halde bulundu 13:56 "Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi 13:36 Kızılkaya Belediye Başkanı, belediyeye ait tarlaya ektiği buğdayla bütçeye katkı sağladı 13:25 Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek