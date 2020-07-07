Altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.604,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 392,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.604,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PAZARTESİ
|
|SALI
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|391,80
|392,00
|392,00
|392,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.582,00
|2,603,00
|2.583,00
|2.604,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|357,30
|361,30
|358,00
|362,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2,523,00
|2,543,00
|2.525,00
|2.545,00
|Yarım Ziynet
|1.262,00
|1.272,00
|1.263,00
|1.273,00
|Çeyrek Ziynet
|630,00
|635,00
|631,00
|636,00
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:15 Kaynak: AA
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