İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 441,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.927,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: