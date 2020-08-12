İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 453,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.008,00 lira oldu.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:29

Kaynak: AA

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