Altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.024,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 455,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.024,00 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle: ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 454,80 455,00 455,50 455,70 Cumhuriyet Ata Lira 2.997,00 3.018,00 3.003,00 3.024,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,00 419,00 415,50 419,50 Lira(Tam) Ziynet 2.929,00 2.949,00 2.935,00 2.955,00 Yarım Ziynet 1.464,00 1.474,00 1.467,00 1.477,00 Çeyrek Ziynet 732,00 737,00 734,00 739,00

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 12:39

Kaynak: AA

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