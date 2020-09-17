İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3 bin 129 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|473,60
|473,80
|471,60
|471,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.121,00
|3.142,00
|3.108,00
|3.129,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|432,00
|436,00
|430,00
|434,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.050,00
|3.070,00
|3.037,00
|3.057,00
|Yarım Ziynet
|1.525,00
|1.535,00
|1.519,00
|1.529,00
|Çeyrek Ziynet
|763,00
|768,00
|760,00
|765,00
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:31 - Kaynak: AA
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