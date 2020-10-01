İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.126,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 470,70 470,90 471,10 471,30 Cumhuriyet Ata Lira 3.102,00 3.123,00 3.105,00 3.126,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 429,00 433,00 429,70 433,70 Lira(Tam) Ziynet 3.032,00 3.052,00 3.034,00 3.054,00 Yarım Ziynet 1.516,00 1.526,00 1.517,00 1.527,00 Çeyrek Ziynet 758,00 763,00 759,00 764,00

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye ve Yunanistan, Doğu Akdeniz gerginliğinde genel ilkelerde ortak anlayışa vardı

Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Doluluk yüzünden binemediği otobüsün önünü kesen kadın, vatandaşları çileden çıkardı

Türkiye'ye yaptırımın tartışıldığı AB zirvesinde Merkel'den yaptırım freni

Akit TV'de Bakan Albayrak'ın döviz kuruyla ilgili sözlerine ağır eleştiri: Giydiğin ceket bile dolarla geliyor

Azerbaycan'ın, Ermenistan top mevzisini vurduğu anda İsrail SİHA'sı görüldü

Oyun oynarken göle fazla yaklaşan çoban köpeği, timsaha yem oldu

Giyim devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak