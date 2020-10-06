İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 478,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.172,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 477,50 477,70 478,20 478,40 Cumhuriyet Ata Lira 3.147,00 3.168,00 3.151,00 3.172,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 435,00 439,00 436,00 440,00 Lira(Tam) Ziynet 3.075,00 3.095,00 3.080,00 3.100,00 Yarım Ziynet 1.538,00 1.548,00 1.540,00 1.550,00 Çeyrek Ziynet 769,00 774,00 770,00 775,00

Son Dakika

Yolcu kapasitesi aşıldığı için otobüsten indirilmek istenen yaşlı adam tehditler savurdu

Çocuğunun derste olduğundan haberi olmayan olmayan anne, odaya çıplak girdi! O anlar kamerada

Barcelona, koronavirüs nedeniyle 200 milyon euroluk gelir kaybı yaşadı

Kirli iş birliği telsizde! Ermenistan için savaşan PKK'lı teröristlerin ses kayıtları ortaya çıktı

Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur

Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu

YouTuber Oğuzhan Uğur'dan Nusret Gökçe'ye olay ima: Sevgilim karşısında twerk yapsa da Nusret'ten zarar gelmez