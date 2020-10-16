Altın fiyatları
16.10.2020 12:35
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.234,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 487,80 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.234,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|485,00
|485,20
|487,60
|487,80
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.196,00
|3.217,00
|3.213,00
|3.234,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|442,30
|446,30
|444,70
|448,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.123,00
|3.143,00
|3.140,00
|3.160,00
|Yarım Ziynet
|1.562,00
|1.572,00
|1.570,00
|1.580,00
|Çeyrek Ziynet
|781,00
|786,00
|785,00
|790,00
Son Dakika İddianame kabul edildi! Halil Sezai 13 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak Çakıcı'nın dava dosyasına giren akılalmaz olay! "Bir bacağın lafı mı olur abi" deyip kendine sıktı Arda Turan, 10 milyon TL'lik özel yapım aracıyla Etiler'de görüldü Dünya'nın yörüngesindeki iki uzay çöpü çarpışmaktan son anda kurtuldu Zabıtanın ihtarına uymayan seyyar satıcılar, sopa ve çekiçle dehşet saçtı Kadın şüphelinin sütyeninden çıkanlar, 5 kişiyi 58 yıl hapse mahkum etti Türkiye'nin doğal gaz keşfi satıcıları telaşlandırdı! İran tedarik anlaşmasını uzatmak istiyor Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Grip aşısı olurken mutlaka 'Bu senenin aşısı mı?' diye sorun