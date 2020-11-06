Altın fiyatları
06.11.2020 12:51
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 532,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.527,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 532,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.527,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|
|PERŞEMBE
|
|CUMA
|
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|523,80
|524,00
|532,00
|532,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.452,00
|3.473,00
|3.506,00
|3.527,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|477,70
|481,70
|485,00
|489,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.373,00
|3.393,00
|3.426,00
|3.436,00
|Yarım Ziynet
|1.687,00
|1.697,00
|1.713,00
|1.723,00
|Çeyrek Ziynet
|843,00
|848,00
|857,00
|862,00
Son Dakika Usta müzisyen Timur Selçuk hayatını kaybetti 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var Menemenspor'daki 34 koronavirüs vakası nedeniyle Adanaspor maçı ertelendi Ünlü YouTuber Merve Özkaynak, gardırobundaki ürünleri satıp yardım kuruluşlarına bağışlayacak İBB ve Fatih zabıtaları birbirine girdi! Kameralar tarafından kaydedilen kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu Meteoroloji'den tedirgin eden rapor! Son 50 yılın en sıcak ekim ayı yaşandı Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu ABD'den Konya'ya gelerek eski karısının eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet