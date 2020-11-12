İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.125,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00 470,80 471,00 Cumhuriyet Ata Lira 3.110,00 3.131,00 3.104,00 3.125,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 429,50 433,50 Lira(Tam) Ziynet 3.039,00 3.059,00 3.033,00 3.053,00 Yarım Ziynet 1.520,00 1.530,00 1.517,00 1.527,00 Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 758,00 763,00

Son Dakika

Koronavirüs testi pozitif çıkan Domagoj Vida'nın Türkiye maçında 4 kişiyle temas ettiği ortaya çıktı

Baba ve oğlu, 5 gün arayla koronavirüsten hayatını kaybetti

Fahrettin Koca'nın HES uygulamasında örnek gösterdiği Tekirdağ'da harita kırmızıya döndü

Wanda Nara, yaptığı iki paylaşımla takipçilerinden tam not aldı

Yolda durdurdukları çifti dövüp kıza tecavüz eden caniler, şantaj yapmak için çıplak fotoğraflarını çektiler

Seçimi kaybeden Donald Trump'ın B planı hazır! Kitap ve program teklifleri 100 milyon doları buldu

Eksi 3 derece soğuğa teslim olan Sivas'ta her yer buz tuttu, sürücüler zor anlar yaşadı

İngilizlerin araştırması acı gerçeği ortaya koydu: Korona aşısı ardından hayat, uzun bir süre normale dönemeyecek