Altın fiyatları - Son Dakika

Altın fiyatları

19.11.2020 12:31
Altın fiyatları, System.String[]

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.046,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.046,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE
Alış Satış AlışSatış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,80477,00459,00459,20
Cumhuriyet Ata Lira 3.077,003.098,003.025,003.046,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 426,00430,00419,00423,00
Lira(Tam) Ziynet 3.006,003.026,002.956,002.976,00
Yarım Ziynet 1.503,001.513,001.478,001.488,00
Çeyrek Ziynet 752,00757,00739,00744,00

Kapalıçarşı, Cumhuriyet, İstanbul, Altın, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altın fiyatları - Son Dakika Ekonomi


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