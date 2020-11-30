İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 445,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.956,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 447,60 447,80 445,20 445,40 Cumhuriyet Ata Lira 2.951,00 2.972,00 2.935,00 2.956,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 408,50 412,50 406,25 410,25 Lira(Tam) Ziynet 2.884,00 2.904,00 2.868,00 2.888,00 Yarım Ziynet 1.442,00 1.452,00 1.434,00 1.444,00 Çeyrek Ziynet 721,00 726,00 717,00 722,00

Son Dakika

Ahmet Çakar'dan derbi için müthiş iddia: Maç günü gece saat 2'de hakemi değiştirmek istediler

Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumruk atan Sarıgün kendini böyle savundu: Nasıl olduğunu unuttum

İddialar ortalığı karıştırdı! CHP "Sarıgül'ün partisinden uzak durun" talimatı verdi mi?

Pik yapan koronavirüs salgını ile kekik satışları patladı

Oğlunu pompalı tüfekle vuran baba, başında bekleyip kimseyi yaklaştırmadı

Kış lastiği uygulaması yarın başlıyor! Kurala uymayana 776 TL ceza kesilecek

Amerika'da zenginler, kendilerinin yerine koronavirüs test kuyruğunda bekleyenlere 80 dolar ödüyor

Vicdansız anne, ilişkisini kurtarmak için 4 günlük bebeğini su kanalına attı