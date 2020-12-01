İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.013,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 443,80 444,00 454,00 454,20 Cumhuriyet Ata Lira 2.926,00 2.947,00 2.992,00 3.013,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 405,00 409,00 414,00 418,00 Lira(Tam) Ziynet 2.859,00 2.879,00 2.924,00 2.944,00 Yarım Ziynet 1.430,00 1.440,00 1.462,00 1.472,00 Çeyrek Ziynet 715,00 720,00 731,00 736,00

Son Dakika

Erdoğan sosyal medya şirketlerini uyardı: Türkiye vatandaşının hukukunu korumayı sürdürecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 12 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Eroin dolu araçta yakalanmıştı, ifadesi ortaya çıktı! Ayşe Dırla, olayı yine hayatını kurtaran Kadir Şeker'e bağladı

Kar İstanbul'un kapısına dayandı! Tekirdağ ve Edirne'de birçok mahalle beyaza büründü

Çaldığı 18 çuval fındığı geri getiren hırsız: Hata ettiğimi anladım

Koronanın en erken belirtisi ortaya çıktı: Aşırı burun kuruluğu hastalığın habercisi olabilir

Kaybettiği cüzdanına kavuşan emekli mahcubiyet yaşadı: Fazla bir param da yok ki yardımda bulunayım

Prof. Dr. İlhan'dan koronavirüsü evde hafif geçirenlere uyarı: İlaç kullanılmadığı takdirde sonu ölüme gidebiliyor