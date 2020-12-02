Altın fiyatları
02.12.2020 12:29
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.052,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 459,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.052,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|457,60
|457,80
|459,70
|459,90
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.016,00
|3.037,00
|3.031,00
|3.052,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|418,00
|422,00
|419,50
|423,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.947,00
|2.967,00
|2.962,00
|2.982,00
|Yarım Ziynet
|1.474,00
|1.484,00
|1.481,00
|1.491,00
|Çeyrek Ziynet
|737,00
|742,00
|740,00
|745,00
Son Dakika Asgari ücret zammı için 4 Aralık'ta yapılacak ilk toplantı internet üzerinden gerçekleştirilecek Çaykur Rizespor'un eski futbolcusu Abarhoun, 31 yaşında hayatını kaybetti İsmail Küçükkaya İmamoğlu'na suikast olayında resmi belgeyi canlı yayında okudu Tıp dünyası ABD'li anne ve kızını konuşuyor: Aralarında 1 yaş var İran'a karşı Türkiye'nin eline üç koz birden geçti! Doğal gazda büyük indirim kaçınılmaz oldu Pastane çalışanlarının kavgadan korkup dolaba saklandıkları anlar kamerada Yaralı kurye, zimmetli pantolonunun kesilmemesini istedi! Olay yerine gelen patron, duruma müdahale etti 300 kişinin katıldığı ve tam 5 gün süren swinger partisi, ülkeyi alarma geçirdi! Korona vakaları arttı