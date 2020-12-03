İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 464,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.078,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 458,00 458,20 463,80 464,00 Cumhuriyet Ata Lira 3.020,00 3.041,00 3.057,00 3.078,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 418,00 422,00 423,00 427,00 Lira(Tam) Ziynet 2.951,00 2.971,00 2.987,00 3.007,00 Yarım Ziynet 1.475,00 1.485,00 1.494,00 1.504,00 Çeyrek Ziynet 738,00 743,00 747,00 752,00

Son Dakika

Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş'ten gerilimi artıracak çıkış: Komisyon adil değil

Bebeklik döneminde İspanyol gribini, 102 yaşında ise iki kere yakalandığı koronayı yendi

Tuvaletini yapmak için girdiği mezarlıkta ölü bulundu

Vaka sayısının patladığı Adana için ürküten sözler: Boş sedye bile yok, morgların önünde kuyruklar oluştu

Mehmet Ali Erbil, kızının fotoğrafındaki göğüs dekoltesinden rahatsız olunca emoji kullanarak sansür uyguladı

Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek

Dünyanın umutla beklediği Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısı İngiltere'ye doğru yola çıktı

Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu