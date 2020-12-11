İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 471,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.126,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 466,00 466,20 471,20 471,40 Cumhuriyet Ata Lira 3.071,00 3.092,00 3.105,00 3.126,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 425,00 429,00 430,00 434,00 Lira(Tam) Ziynet 3.001,00 3.021,00 3.035,00 3.055,00 Yarım Ziynet 1.500,00 1.510,00 1.518,00 1.528,00 Çeyrek Ziynet 750,00 755,00 759,00 764,00

Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesi Adem Ljajic kadro dışı kaldı

Samsun'da sır intihar! Bir elinde "İş, aş" diğer elinde "Haydar Baş" yazıyordu

Almanya salgının başından bu yana böylesini yaşamamıştı: Son 24 saatte 598 kişi hayatını kaybetti

Trump'ın Türkiye'ye yönelik yaptırım paketini imzalamasının ardından dolar 8 liranın üzerine çıktı

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar: Türkiye'de olsaydım kuyruğa girer korona aşısını yaptırırdım

Birçok ülkede ortaya çıkan metal sütunun gizemi çözüldü

Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, Kaan Yıldırım ile ilişkilerini noktaladığını duyurdu