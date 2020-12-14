İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 465,30 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.086,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 463,50 463,70 465,10 465,30 Cumhuriyet Ata Lira 3.055,00 3.076,00 3.065,00 3.086,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 423,00 427,00 424,00 428,00 Lira(Tam) Ziynet 2.985,00 3.005,00 2.995,00 3.015,00 Yarım Ziynet 1.493,00 1.503,00 1.498,00 1.508,00 Çeyrek Ziynet 747,00 752,00 749,00 754,00

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