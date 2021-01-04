İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 454,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.016,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 453,80 454,00 454,50 454,70 Cumhuriyet Ata Lira 2.990,00 3.011,00 2.995,00 3.016,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 414,00 418,00 415,00 419,00 Lira(Tam) Ziynet 2.923,00 2.943,00 2.927,00 2.947,00 Yarım Ziynet 1.461,00 1.471,00 1.464,00 1.474,00 Çeyrek Ziynet 731,00 736,00 732,00 737,00

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