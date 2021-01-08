Altın fiyatları
08.01.2021 12:55
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.980 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.980 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|452,00
|452,20
|449,00
|449,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.979,00
|3.000,00
|2.959,00
|2.980,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|412,25
|416,25
|409,50
|413,50
|Lira(Tam) Ziynet
|2.911,00
|2.931,00
|2.891,00
|2.911,00
|Yarım Ziynet
|1.455,00
|1.465,00
|1.446,00
|1.456,00
|Çeyrek Ziynet
|728,00
|733,00
|723,00
|728,00
Son Dakika Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı! Ortaya çıkan detay kan dondurdu: Bugün ikimiz de öleceğiz Eşini çırıl çıplak olana kadar soydu, ellerini kelepçeledi! Gece boyu şiddet gören kadın kocasını av tüfeğiyle vurdu Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu