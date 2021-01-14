Altın fiyatları
14.01.2021 12:53
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 437,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.903,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 437,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.903,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|443,20
|443,40
|437,30
|437,50
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.921,00
|2.942,00
|2.882,00
|2.903,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|404,20
|408,20
|399,00
|403,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.854,00
|2.874,00
|2.816,00
|2.836,00
|Yarım Ziynet
|1.427,00
|1.437,00
|1.408,00
|1.418,00
|Çeyrek Ziynet
|714,00
|719,00
|704,00
|709,00
Son Dakika Son Dakika! Beşiktaş-Galatasaray maçını Cüneyt Çakır yönetecek "Kuru ekmeğe muhtaç kaldım" diyen Songül Karlı kendini spora verdi, taytlı pozu tam bomba Kendisini bir anda boşluğa bıraktı! Ankara Kalesi'ndeki intihar anı kamerada Trump'ın azil kararı sonrası binlerce Ulusal Muhafız, Kongre binasında nöbet tutuyor DSÖ ekibi, koronavirüsün kaynağını araştırmak için Wuhan'a gitti Eski Survivor yarışmacıları Mert Öcal ve Evrim Keklik, Survivor Panorama'da yorumculuk yapmaya başladı Musluklara takılan aparatlar yüzde 50'ye kadar su tasarrufu sağlıyor Gencecik kızı elleriyle boğup öldüren zanlı, cezaevinde kendini asarak intihar etti