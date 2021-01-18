İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 442,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.937,00 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 443,50 443,80 442,50 442,70 Cumhuriyet Ata Lira 2.923,00 2.944,00 2.916,00 2.937,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 404,50 408,50 403,50 407,50 Lira(Tam) Ziynet 2.856,00 2.876,00 2.850,00 2.870,00 Yarım Ziynet 1.428,00 1.438,00 1.425,00 1.435,00 Çeyrek Ziynet 714,00 719,00 712,00 717,00

Son Dakika

Anlaşmaya vardılar, Marius Sumudica Süper Lig'e geri dönüyor

Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya gençlik fotoğrafını paylaştı, herkes Latif Doğan'a benzetti

Bir kız çocuğu ve dört kadına elle cinsel istismarda bulunan apartman görevlisi yakalandı

Avladıkları yaban keçisini döner yapıp yerken yakalanan kaçak avcılara 33 bin TL ceza

ABD'li sağlık yetkililerinden çok sayıda kişinin alerjik reaksiyon gösterdiği Moderna aşısı için "dağıtımı durdurun" çağrısı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Yavuz: Aşılamanın başlaması ve vakaların düşmesi nedeniyle okullar Şubat sonrası açılabilir

Almanya'da Pfizer-Biontech aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti

Instagram'dan spor sütyeniyle verdiği pozu paylaşan Hande Erçel, fotoğrafını hemen sildi